Vali Günaydın Talas'ta

Mustafa Palancıoğlu'na iadeyi ziyarette bulundu.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Vali Günaydın kapıda karşılandı. Başkan Palancıoğlu, Vali Günaydın'a makam girişindeki el işçiliğiyle yapılan Türk bayrağı ve oya ağacıyla ilgili bilgiler verdi.

İlçe Kaymakamı Zekeriya Güney'in de hazır bulunduğu makamdaki ziyarette Vali Günaydın'a çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Palancıoğlu, ilçeyle ilgili bilgiler de aktardı.

Vali Günaydın da Başkan Palancıoğlu'na çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Bir süre devam eden ziyaretin ardından Vali Günaydın, Başkan Palancıoğlu ile birlikte çekilen hatıra fotoğrafının ardından belediyeden ayrıldı.