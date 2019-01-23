Vali Günaydın Talas'ta muhtarların sorunlarını dinledi

Vali Şehmus Günaydın, Kayseri Valiliği koordinesinde düzenlenen ‘Muhtarlar Buluşma İl Toplantıları' kapsamında Talas ilçesinde görev yapan mahalle muhtarları ile bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Talas Kaymakamı Zekeriya Güney, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'nun yan sıra il ve ilçe daire müdürleri ile birlikte ilçede görev yapan 33 muhtarın katıldığı buluşmada, mahallerin sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Düzenli olarak gerçekleştirdikleri muhtarlar toplantıları kapsamında bugün Talas ilçesi mahalle muhtarlarının sorun ve taleplerini dinleyeceklerini ifade eden Vali Günaydın, muhtarların bu toplantılarda dile getirdikleri sorun ve taleplerinin titizlikle takip edileceğini belirtti.

Vali Günaydın'ın, toplantının hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak noktaladığı konuşmasının ardından toplantı, temsil ettikleri mahallelerdeki vatandaşlarımızın teveccühüyle göreve gelen muhtarların tek tek söz alarak, görev yaptıkları mahallelerin sorun ve taleplerini ilgili kurum müdürlerine doğrudan iletmeleri ile devam etti.

Vali Günaydın, Talas ilçe ziyaretinde, Kaymakamlık ve Belediyeyi de ziyaret ederek ilçenin sosyal, kültürel ve ekonomik durumunun yanı sıra eğitim, sağlık, ulaşım, tarım, hayvancılık, altyapı ve üst yapı durumları hakkında Kaymakam Zekeriya Güney ve Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'ndan detaylı bilgialdı. Vali Günaydın, Talas Kaymakamlığı ziyaretinde ayrıca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfını da ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.