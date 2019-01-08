Vali Günaydın: “Tehdit haline gelen uyuşturucu belasını hep beraber bitireceğiz”

Kayseri'nin 16 ilçesinde görev yapan muhtarlar, Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen Muhtarlar Toplantısı ile bir araya geldi. Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, Talas Kaymakamı Zekeriya Güney, Kocasinan Kaymakamı Mustafa Kılıç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli ve muhtarlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından toplantıda konuşan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, uyuşturucu konusunda çok önemli çalışmaların yapıldığını söyleyerek, “Artık uyuşturucu konusunda çok önemli çalışmalar yapılıyor ve bu çalışmaları da aksatmadan, daha büyük bir hızla yapmamız gerekiyor. 2018 yılına baktığımız zaman uyuşturucuyla mücadelede daha önceki yıllara göre rakamlarda çok önemli iyileşmeler var. Ancak biz bunu yeterli görmüyoruz. Ülkemiz ve milletimiz için artık tehlike olmaktan çıkıp tehdit haline gelen bu uyuşturucu belasını hep beraber bitirmek, asgariye indirmek için daha çok çalışmamız gerekiyor. Bunun için emniyetimizin, jandarmamızın 2018 yılında çok başarılı çalışmaları oldu. Ülkemizin ortalamasının üzerinde başarılar elde ettiler. Bu mücadelede siz muhtarlarımıza da çok önemli görevler düşüyor. Bizler elbette ki uyuşturucunun peşine düşeceğiz, ancak bunun yanında önleyici tepkileri almamız lazım. Eğitim çalışmaları yapmamız lazım. Ailelerimize eğitim çalışmalarını anlatmamız lazım. Eğitim faaliyetlerine ailelerimizi davet etmek lazım” ifadelerini kullandı.

Vali Günaydın'ın konuşmasının ardından Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Ali Erdoğan, slayt eşliğinde katılımcılara uyuşturucuyla mücadeleyi anlattı.