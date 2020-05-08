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Vali Günaydın Trafik Haftasında sürücülere 'Kural' uyarısında bulundu

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, polis uygulama noktasını ziyaret ederek sürücülere kurallara uyulması uyarısında bulundu.


Vali Şehmus Günaydın, Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ile birlikte şehrin giriş ve çıkışında görev yapan polis ekiplerini ziyaret etti. Uygulamalar sırasında trafik kurallarına uyulması hatırlatmasında bulunan Vali Günaydın, sürücülere kırmızı düdük verdi.


Vali Günaydın, twitter hesabından ziyaretin fotoğraflarını paylaşırken, "Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında,görevli arkadaşlarımızı ziyaret ederek,denetimler sırasında vatandaşlarımıza kurallara uyulması ve koronavirüs tedbirleri noktasında gerekli hatırlatmalarda bulunduk" notunu yazdı.

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