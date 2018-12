Vali Günaydın: “Ülkemizde engellilere yönelik önemli düzenlemeler yapıldı”

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, son yıllarda Türkiye'de engellilere yönelik olarak önemli düzenlemeler yapıldığını söyledi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanında düzenlenen etkinliğe Vali Şehmus Günaydın'ın yanı sıra, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, çeşitli okul ve bakım merkezlerinden engelli öğrenciler ile STK'lar katıldı.

Açılış konuşmasını engelliler adına işitme engelli Bilal Yıldırım, işaret dili kullanarak yaptı. Yıldırım, son yıllarda devletin engellilere verdiği desteğin kendileri adına önemli olduğunu söyledi.

Vali Şehmus Günaydın ise, son yıllarda Türkiye'de gerek devlet gerek yerel yönetimler gerekse STK'ların gayretli çalışmalarıyla engellilere yönelik olumlu düzenlemeler yapıldığını kaydetti. Günaydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Son yıllarda ülkemizde engelli kardeşlerimize yönelik çok önemli düzenlemeler yapıldı. Çalışma hayatından sosyal alana kadar birçok alanda yapılan düzenlemeler hem engelli kardeşlerimize katkı sağladı hem de onların her alanda daha da rahat etmeleri için bir fırsat oluşturdu. Bunun yanı sıra ailelerimize de ciddi destekler verildi. Çünkü biz biliyoruz ki, engelli kardeşlerimizin bakımını üstlenen ailelerimizin de, anne babalarının, kardeşlerinin, yakınlarının da önemli sorunları var. Bu sorunların çözümü konusunda da ciddi mesafeler aldık. Gerek merkezi yönetim gerekse bizlerin, gerek yerel yönetimlerin gerekse sivil toplum kuruluşlarımızın çalışmaları bir araya geldiği zaman ortaya çok güzel sonuçlar çıkıyor. Önümüzdeki dönemlerde de yine hep beraber yine engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştıracak ve onları mutlu edecek çalışmaları yapmaya devam edeceğiz.”

İl Müdürü Nevzat Özer ise, “Ecdadımız kanadı kırık kuşlar için bile dernek kurmuş. Dünyadaki yaşayan her canlı, cinsi ve niteliği ne olursa olsun yüce Yaratıcı katında değerli ve önemlidir. Biz de gerek devlet olarak, gerekse Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak kim dara düşmüş, kim yolda kalmış ise onun da ailesi olmayı şiar edinen bir düşünceyle hareket etmekteyiz. Hedef kitlemizde olan kadın, engelli, çocuk, şehit ve gazilere hizmet etmeyi aynı zamanda yaralı ve hasarlı gönülleri tamir eden bir bakanlık olarak her daim ön planda olacağız. 2005 yılında çıkarılan Engelliler Kanunu ile son 13 yılda engelli vatandaşlarımızın sorunlarının çözüme kavuşturulması yönünde çok önemli adımlar atıldı. 2002 yılında kamu kurumlarında 5 bine yakın engelli vatandaşımız çalışırken, bugün bu sayı 50 binin üzerine çıktı. Engelli vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştıracak ve üretkenliklerini artıracak her türlü desteği vermek en asil görevimizdir” diye konuştu.

75. Yıl İstikbal Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünde koruma ve bakım altında kalan engelli çocukların sunduğu halkoyunu gösterilerinin ardından etkinlik sona erdi.