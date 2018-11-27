Vali Günaydın vatandaşın sorunlarını dinledi

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tiyatro Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Günaydın'nın yanı sıra vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, kentte bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının il müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşın sorun ve taleplerini kendilerine aktarmak için Halk Günü'nü beklememelerini, kendilerini 24 saat dinlemeye hazır olduklarını ifade eden Vali Günaydın; "Kayseri'de bu bizim ilk halk günü toplantımız. Buradan vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Halk günlerini beklemesinler. Vatandaşlarımıza bizim kapımız 24 saat açık. İlla gelip benimle görüşmelerine gerek yok. Öyle bir organizasyonumuz var ki; vatandaşlarımız mesai saatleri içerisinde derdini mutlaka ve mutlaka iletebilecek bir birimimiz var zaten. Önemli olan bunu işletmek. Vatandaşlarımızın Salı günü saat 14:00'e kadar derdini anlatmaması bizi üzer. Sıkıntısını, ihtiyacını, taleplerini; bütün arkadaşlarımızla yaptığımız toplantılarda kendilerine ifade ediyorum 24 saat dinlemeye hazırız. Ulaşabilecekleri görevlilerimiz, birimlerimiz, müdürlüklerimiz, kaymakamlıklarımız var. Lütfen Salı günü olan halk günlerini beklemesinler, dertlerini bize her zaman aktarabilirler. Burada vatandaşlarımızı dinleyeceğiz, kurum amirlerimiz, kaymakamlarımız, belediye temsilcimiz burada. Hep beraber bizlere aktarılan dertleri, sorunları kısa sürede çözmek için çaba sarf edeceğiz. Sorunları uzatmadan, talepleri zamana yaymadan süratli bir şekilde nasıl çözeriz, onu koordine edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Vali Şehmus Günaydın, konuşmasını tamamlamasının ardından vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.