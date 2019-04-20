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Vali Günaydın'dan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Başkan Büyükkılıç'ı ayrıca Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da ziyaret etti.


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Şehmus Günaydın'ı, ziyaretine gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile birlikte Başkanlık girişinde karşıladı. Başkan Büyükkılıç, Vali Günaydın ile bir süre baş başa görüştü ve nazik ziyaretleri için teşekkür etti. Vali Günaydın da Başkan Büyükkılıç'a hayırlı olsun dileklerini iletti. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da ziyaret etti.


Ziyarette karşılıklı hediyeler takdim edildi. Büyükkılıç ve Aktaş bir süre baş başa görüşerek karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

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