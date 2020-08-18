İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Günaydın'dan esnaflara pandemi hatırlatması

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, kontrollü sosyal hayat döneminde esnaflara maske, mesafe ve temizlik konuları ile ilgili hatırlatmalarda bulundu.


Vali Günaydın, esnaflara yayımlamış olduğu mesajda şunları ifade etti:


“Çok kıymetli esnaf kardeşlerim, Ülkemizi ve bütün dünyayı etkileyen korona virüs ile mücadelede hepimizin gayret göstermesi, kurallara uyması ve ortak hareket etmesi büyük önem taşımaktadır. Gerek vatandaşlarımızla bir araya geldiğimiz alış verişlerimizde gerekse eş, dost, akraba ilişkilerimizde çok dikkatli olmamız, Maske-Mesafe-Temizlik konusunda hassasiyetimizi, kararlılığımızı ortaya koymamız hepimizin ortak sorumluluğudur.”


Vali Günaydın son olarak, “Bugüne kadar bu mücadelede vermiş olduğunuz destek ve katkı için teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı işler temenni ediyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.