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Vali Günaydın'dan Fidan Dikimine Davet

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde Türkiye genelinde gerçekleştirilecek “11 Mayıs Fidan Dikim Etkinliği” kapsamında düzenlenecek fidan dikme etkinliğine bütün Kayserilileri davet etti.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Türkiye genelinde gerçekleştirilecek “11 Mayıs Fidan Dikim Etkinliği” kapsamında düzenlenecek fidan dikme etkinliğine bütün Kayserilileri davet etti.


Kayseri Valiliği koordinesinde 11 Kasım 2019 Pazartesi günü “Kocasinan Akçatepe Ağaçlandırma Tören Alanı” nda gerçekleştirilecek olan fidan dikim etkinliğinde bütün Kayserilileri de görmek istediklerini belirten Vali Günaydın sözlerini şöyle sürdürdü; “11 Kasım 2019 tarihinde daha yeşil bir Türkiye etkinliğinde Kayseri olarak 512 bin 257 adet fidanı sahiplenerek en çok fidan sahiplenen il olduk. Kayserili hemşehrilerimize gösterdikleri ilgi için teşekkür ediyorum.”


Tüm Kayserililere çağrıda bulunan Vali Günaydın, “11 Kasım 2019'da saat 11.11'de “Kocasinan Akçatepe Fidan Ağaçlandırma Tören Alanı” nda (Kayseri - Kızık - Felahiye Yolu 17.Km) sizi, aileniz, arkadaşlarınız ve komşularınız ile birlikte bereketli topraklarımıza fidan dikmeye bekliyoruz. Çocuklarımıza, torunlarımıza bırakacağımız en önemli değerlerden birisi de 11 Kasım 2019 tarihinde birlikte dikeceğimiz fidanlarımız olacak” diye konuştu.

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