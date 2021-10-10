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Vali Günaydın'dan Kapalı Kale Taraftarlar Derneğine ziyaret

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayserispor Kapalı Kale Taraftarlar Derneğini ziyaret etti.


Dernek yetkilileri tarafından karşılanan Vali Günaydın ziyaret sırasında, Kapalı Kale Taraftarlar Derne-ğinin Kayserispora vermiş oldukları centilmence desteklerinden dolayı teşekkür etti.


Kayserisporun başarısı için kenetlenmenin önemine değinen Vali Günaydın, “Kayserisporumuzun başarısı için küskünlükleri ve kırgınlıkları bir kenara bırakarak, bugün olduğu gibi yarın da kenetlenmiş bir şekilde hareket etmeliyiz” diye konuştu.


Kayserispor Kapalı Kale Taraftarlar Derneği Başkanı Ahmet Dirgenali de Vali Şehmus Günaydın'a Kayserispora vermiş olduğu büyük desteklerden ve ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, günün anısına plaket takdim etti.

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