Vali Günaydın'dan KAYÜ Rektörü Karamustafa'ya İade-i Ziyaret

Dr. Kurtuluş Karamustafa'ya iade-i ziyarette bulundu.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Vali Şehmus Günaydın'a teşekkür etti. Daha sonra Kayseri Üniversitesi hakkında Vali Günaydın'a bilgiler veren Rektör Karamustafa, 18 Mayıs 2018 tarihinde kurulan Kayseri Üniversitesi'nin daha çok meslek yüksekokulu ve uygulamalı bilimler ağırlıklı bir üniversite olduğunu belirtti ve yeni kurulan fakülte, meslek yüksekokulu ve bölümlerle eğitim alanlarının çeşitleneceğini kaydetti. Rektör Karamustafa; “Uygulama odaklı, öncü ve örnek bir üniversite olma vizyonuyla başladığımız çalışmalarda Kayseri Üniversitesi'nin hak ettiği yere gelmesi için çaba gösteriyoruz. 8 yerleşkede 4 fakültesi, 1 enstitüsü, 11 meslek yüksekokulu ve 2 araştırma merkezi bulunan üniversitemizin, merkez kampüsünün belirlenmesi için çalışmalarımız sürüyor. Yeni kurulan üniversitemizin gelişip büyümesi için Kayseri'de başta değerli yöneticilerimiz olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları, odalar ve meslek örgütleriyle iyi bir dayanışma içerisindeyiz. Özellikle meslek yüksekokullarımızdaki eğitimin sahada uygulamalı bir şekilde dönüşmesi için Kayseri Sanayi Odası ve Organize Sanayi Bölgeleri ile ortak çalışmalar yürütüyoruz. İnşallah merkez kampüs yapılanması tamamlandığında Kayseri Üniversitesi, Türkiye'de saygın üniversiteler arasındaki yerini alacaktır” dedi.

Vali Şehmus Günaydın da, üniversitesi hakkında verdiği bilgilerden dolayı Rektör Karamustafa'ya teşekkür ederken, Kayseri'nin 4 üniversitesinden biri olan Kayseri Üniversitesi'nin gelişip büyümesi için ellerinden gelen desteği vereceklerini belirtti.

Ziyaretin sonunda da Rektör Karamustafa, Vali Şehmus Günaydın'a, Kayseri Üniversitenin çini işlemeli vazosunu hediye etti.