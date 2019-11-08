Vali Günaydın'dan lösemili çocuklara moral ziyareti

Vali Günaydın ve eşi Aysel Günaydın, 2-8 Kasım “Lösemili Çocuklar Haftası" dolayısıyla lösemi hastası çocuklarımızı ziyaret ederek, tedavi gören çocuklarımıza ve hastalara refakat eden ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hastaneye gelişinde Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi İlhami Çelik ve hastane personeli tarafından karşılanan Vali Günaydın ve eşi Aysel Günaydın, Hemotoloji bölümünde yatan 22 lösemi ve diğer kanser hastaları hakkında Başhekim İlhami Çelik'ten bilgi aldı.

Hastanedeki çocuklarla yakından ilgilenen Vali Günaydın ve eşi Aysel Günaydın, hastanede yatan çocuklara çeşitli hediyeler vererek onlarla bir süre sohbet etti.

Yapılan ziyaretlerin küçük hastaları çok memnun ettiğini ve onlara büyük bir moral kaynağı olduğunu ifade eden Vali Günaydın, vatandaşlara da fırsat bulduklarında doktorların izni doğrultusunda hasta ziyareti gerçekleştirmeleri ve yakınlarına moral vermeleri gerektiğini ifade etti

Tüm hastalara geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Günaydın, “ Kayseri Şehir Hastanesi ve Hemotoloji servisi hem Kayserimiz için hem de bölge için çok güzel hizmetler veriliyor. Bu konuda Başhekimimize, doktorlarımıza, hemşirelerimize ve bütün görevlilerimze teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Ziyarette Vali Günaydın ve eşi Aysel Günaydın'a Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık ve eşi Ayşe Yırık eşlik etti.