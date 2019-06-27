Vali Günaydın'dan okul müdürlerine: "Çalışmalarınızı adalet içerisinde yapın"

2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı Değerlendirme Toplantısında okul müdürlerine seslenen Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, "Çalışmalarınızı adalet içerisinde yapın" dedi.

Eğitim ve Öğretim Yılı Değerlendirme Toplantısı, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın başkanlığında yapıldı. Gültepe Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, Vali Günaydın'ın yanı sıra, Talas Kaymakamı Zekeriya Güney, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk ve Melikgazi, Kocasinan ve Talas İlçesi'nde bulunan okulların müdürleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, okul müdürlerine uyarılarda bulundu. "Bizim burada var olma nedenimiz vatandaşımıza her alanda hizmetin en iyisini vermek" diyen Vali Günaydın, şunları söyledi:

"Sizler de eğitim alanında elinizden geldiği kadar ve gücünüzün yettiği kadar bu çalışmaları yapacaksınız. Bizler sizlere destek olacağız sizler de adalet içerisinde bu çalışmaları devam ettireceksiniz. Bizim ölçümüz bu olmalı. Bütün çalışmalarımızda bu ölçüyü ortaya koyarsak hem insanları üzmemiş oluruz, insanları mutlu etmiş oluruz hem de daha kaliteli hizmetlere inşallah hep beraber imza atmış oluruz. Okullarımızı geziyoruz, ilçelerimizi geziyoruz geçen hafta Sarız ve Pınarbaşı ilçelerini ziyarete gitmiştim. Bu ziyaretler sırasında gerek orada ki ilçe Milli Eğitim Müdürlerimizin, Okul Müdürlerimizin, vatandaşlarımızın, muhtarlarımızın ve tabii ki başta kaymakam arkadaşlarımızın eğitim ile ilgili taleplerini ve sorunlarını dinliyoruz. Burada birinci olarak Okul Müdürlerimizden isteğim şu ki biliyorsunuz okullar kapanalı 2 hafta oldu. Okullarımızın bakım ve onarım ihtiyacı oluyor haliyle bunları süratle gidermemiz lazım. Maalesef bazı nedenlerden dolayı bazı ihalelerin hala yapılmadığını öğrendim. Bu onarım ihalelerini süratle tamamlayacağız arkadaşlar. Kaynağı olan, parası olan işleri bekletmeyeceğiz. Özellikle sizlerden şuna dikkat etmenizi istiyorum. Okulların açıldığı gün öğrencilerimizin boya kokusu içerisinde duvarlar boyanıyorken, kapı pencere değiştirirken eğitim almalarını doğru bulmuyorum. Bu nedenle okullarımızın açıldığı ilk gün hep beraber okullarımızın onarımlarını tamamlayacağız inşallah. Çocuklarımızın sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim ve öğretime başlamalarını sağlayacağız. Bu bizim görevimiz ve bizim için bir zorunluluktur. Bu bizim olmazsa olmazımız."