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Vali Günaydın'dan Özel Harekât Müdürlüğüne Geçmiş Olsun Ziyareti

Vali Şehmus Günaydın, Kayseri Özel Harekât Müdürlüğünü ziyaret ederek, suç örgütüne yönelik düzenlen operasyon sonucu yaralanan polis için geçmiş olsun dileğinde bulundu.


Kayseri'de suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında baskın yapılan evdeki şüphelilerden birisinin ateş açması sonucu bacağından vurularak yaralanan özel harekât polis memuru Burhan Karadağ için Vali Günaydın, Özel Harekat Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.


Vali Günaydın mesai mefhumu gözetmeksizin gece gündüz demeden çalışan emniyet güçlerinin, vatandaşların huzur ve güvenliği için durmadan çalıştığını ifade ederek, tüm güvenlik güçlerini çalışmalarından dolayı tebrik etti.


Vali Günaydın, düzenlenen operasyonda yaralanan polis memuru Burhan Karadağ'a geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, “ Polis memurumuza ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim şifa versin. İlimizin huzur ve güvenliği için çalışan tüm güvenlik güçlerimize de çalışmalarında başarılar diliyorum.” dedi.


Ziyareti sırasında Vali Günaydın'a, İl Jandarma Komutanı Nadir Çelik ve İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk eşlik etti.

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