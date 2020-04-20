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Vali Günaydın'dan sokağa çıkma kısıtlamasına uyanlara teşekkür

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 18-19 Nisan tarihlerinde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasına uyar Kayserililer’e teşekkür etti.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 18-19 Nisan tarihlerinde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasına uyar Kayserililer'e teşekkür etti.


Vali Günaydın, kendi sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, "18-19 Nisan tarihlerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağına uyarak sağlık çalışanlarımıza, emniyet jandarma görevlilerimize, görevli bütün kurum-kuruluş çalışanlarımıza destek veren Kayseri'li hemşehrilerime teşekkür ederim. Tedbiri elden bırakmayalım,gerekmedikçe sokağa çıkmayalım" ifadesinde bulundu.


Korona virüs salgını nedeniyle 18-19 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı.

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