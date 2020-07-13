Vali Günaydın'ın 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Mesajı

Vali Günaydın mesajında; "Devletimizi, demokrasimizi, milli birlik ve beraberliğimizi, anayasal düzeni ve özgürlüklerimizi hedef alarak, ülkemizin bölünmez bütünlüğüne yönelik FETÖ/PDY hain terör örgütü tarafından yapılan 15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü yılında, milletçe tek yürek olup emsalsiz bir kahramanlık destanı yazmış olmanın onurunu ve gururunu hep birlikte bir kez daha yaşıyoruz. Bu hain kalkışmaya karşı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla birlikte aziz milletimiz meydanlara inerek, ecdadından almış olduğu güç ve ilhamla canını ortaya koyup kendi iradesine, demokrasimize ve özgürlüğümüze sahip çıkmıştır. Milletimizin kahramanlık destanı olan 15 Temmuz, devletimizin tüm kurumları ile güvenlik güçlerimizle, asil milletimizin dua ve destekleriyle, Ülkemizin bekasına kast eden tüm hain odaklara ve bölücü terör örgütlerine karşı mücadeleden, asla taviz vermeyeceğini açıkça ortaya koymuştur. 15 Temmuz gecesinde ve sonraki günlerde, Ülkemizin her yerinde olduğu gibi Kayseri'mizde de gencinden yaşlısına tüm hemşehrilerimiz, üzerlerine düşeni yapmış, şehrimizin meydanlarını doldurmuş, emanetlerine sahip çıkmış ve hainlerin emellerine ulaşmalarına engel olmuşlardır. Bundan sonra bize düşen görev yapılanları asla unutmayarak aynı özveriyle bu vatan ve millet sevdamızı gelecek kuşaklara aktarmak, birlik ve beraberlik içerisinde çok çalışarak Ülkemizi ve milletimizi daha müreffeh seviyelere ulaştırmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımıza ve demokrasimize karşı yapılan hain kalkışmaya direnen, bu uğurda canlarını feda ederek Ülkemizin kaderini değiştiren 15 Temmuz şehitlerimizi ve tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyor, bütün şehit ve gazilerimizin ailelerine sağlık, huzur ve esenlikler diliyorum" ifadelerini kullandı.