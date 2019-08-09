Vali Günaydın'ın Kurban Bayramı mesajı

Vali Günaydın mesajında; "Asırlardır millet olarak bizleri daha güçlü kılan, milli ve dini duygularımızın, örf ve adetlerimizin kuvvetlendiği birlik ve beraberliğimizin, yardımlaşma ve dayanışmanın en güçlü şekilde yaşandığı bir Kurban Bayramını daha birlikte idrak etmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Manevi duygularımızın yoğun yaşandığı bu günlerde insanlarımız aynı düşünce ve değerlerde buluşmakta, dargınlıklar, kırgınlıklar unutulmakta, dostluk ve kardeşlik duyguları daha yoğun yaşanmakta, inançlarımız, gelenek ve göreneklerimiz kuşaktan kuşağa aktarılmaktadır. Sevinçte ve üzüntüde hep birlikte olmamız bizleri farklı kılan özelliğimizdir. Millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde mutlu, güvenli, huzurlu, sağlıklı bu güzel atmosferi hayatımızın her gününe taşıdığımız takdirde varamayacağımız hedef, aşamayacağımız hiçbir engel olmayacaktır. İdrak etmekte olduğumuz Kurban Bayramı vesilesi ile ailelerini ziyaret etmek için yola çıkacak vatandaşlarımızın, bayramlarını sevinç içinde geçirmesi için trafik kurallarına uymaları gerektiğini önemle ifade etmek isterim. Her günümüzün bayram sevinci içerisinde geçmesi, nice bayramların hep birlikte yaşanması dileğiyle, bayram süresince görevi başında olan tüm çalışanlarımıza başarılar diler, bütün şehit ailelerimizin ve gazilerimizin, Kayserili hemşehrilerimizin, ilimizde görev yapan tüm çalışma arkadaşlarımın, basın mensuplarımızın mübarek Kurban bayramını tebrik eder, bayramımızın ülkemize ve bütün İslam âlemine hayırlara vesile olması temennisiyle, sevgi ve saygılar sunarım" ifadelerine yer verdi.