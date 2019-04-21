Vali Şehmus Günaydın, "23 Nisan çocuklarımız için şenlik, milletimiz için gurur günüdür"

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 99. yıldönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklarımıza armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hep birlikte kutlamanın mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz" ifadesinde bulunduğu mesajını şu şekilde sürdürdü:

"Ülkemiz, çocuklarına bayram armağan eden bir ülke olarak, dünyada müstesna bir yer edinmiştir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, coşkumuzu, sevincimizi dünya çocuklarıyla paylaştığımız dostluk ve kardeşlik mesajlarını çocuklar aracılığıyla bir kez daha yinelediğimiz özel bir bayramdır. Bu bayram çocuklarımız için bir şenlik, milletimiz için gurur günüdür.

İlimizdeki ilgili kurumlar tarafından hazırlanan projelerle çocuklarımızın, her alanda kendilerini geliştirmeleri ve çağın gereklerine uygun bir şekilde eğitim almaları için büyük bir gayret gösterilerek, milli ve manevi değerlerimize bağlı nesiller yetiştirilmekte, ülkemizin yarınlarının mimarları bugünden hazır hale getirilmektedir.

Milli egemenliğimize karşı tehdit oluşturan her türlü iç ve dış güç odaklarının ve terör örgütlerinin milli birlik ve beraberliğimize, bağımsızlığımıza, devletimizin temel dinamiklerine yönelik her türlü saldırısına, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da aynı kararlılıkla, devlet ve millet olarak karşı koyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'mızın tüm kahramanlarını, vatanımız uğruna hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi, vefat eden gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyor, hayatta olan gazilerimize şükranlarımızı sunuyor, 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ülkemizin ve dünyanın bütün çocuklarına huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum."