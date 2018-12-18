Vali Şehmus Günaydın Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.

Melikgazi Belediyesi hizmet binası protokol girişinde Melikgazi Belediye Başkanı Büyükkılıç ve Başkan Yardımcıları tarafından karşılanan Vali Şehmus Günaydın, ziyarette yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Kayseri'deki belediye çalışmaları örnek gösterilmektedir. Hatta Kayseri modeli diye yeni bir ekol oluşturulmuştur. Bu kolay elde edilen bir çalışma değil. Bilgi, birikim, ekip ruhu ve iyi bir planlama ile oluşmuştur. En önemlisi hizmet etme sevdasının bir sonucudur. Melikgazi Belediyesi, Kayseri'de nüfusun yüzde 50'sine hizmet vermektedir. Çalışmalarını yakından takip etmekteyim.”

Başkan Büyükkılıç ise Vali Şehmus Günaydın'ın ziyaretlerinden son derece memnun olduklarını ifade ederek, “Şehrin toplam nüfusunun yüzde 50'si ilçemiz sınırları içerisinde yaşamaktadır. Üç Üniversite, Organize Sanayi Bölgesi, Serbest Bölge, Çarşı ve bankalar gibi ekonomik değerler ile Bel-Sin, Beyazşehir, Toki gibi toplu konut alanları ilçe sınırları içerisindedir. Belediye yatırımlarımızdan Kentsel Dönüşüm ve Sosyal Konutlar, Geri Dönüşüm Tesisleri, Meslek Edindirme Kurslarımız uygulaması başarı ile gerçekleştirilen hizmetler olarak örnek gösterilmektedir” dedi.

Vali Günaydın, Melikgazi Belediyesi ziyaretinde Melikgazi İletişim Merkezi'ni de gezerek MİMER'in görevleri, uygulaması ve çalışma tekniği hakkında bilgiler aldı.