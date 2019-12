Vali Şehmus Günaydın:

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda etkinlik düzenlendi. Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlanan etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Daha sonra bir konuşma yapan Anadolu Ortopedik Engelliler Derneği Genel Başkanı Efdal Özkartal, “Engel olabilecek durumların ortadan kaldırılması yada en aza indirilmesi konusunda sorumlu kişi yada kurumlar, insan hak ve hürriyetini merkeze alma çabası içerisinde olmalıdırlar. Fiziksel ve çevresel halka açık ortak kullanım alanlarında alınması gerekli tedbirlerin her engellinin sorunlarına cevap verir standart ölçülerin uygunluğuna titizlik gösterilmelidir. Engelli bireyler bir başkasına ihtiyaç duymadan kendilerinin günlük öz gereksinimlerini rahatlıkla yerine getirebilir imkanlara sahip olmalıdırlar” ifadelerini kullandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer de, “Gerek devlet olarak gerekse Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak kim dara düşmüş, kim yolda kalmışsa, bu düşünceyle hareket etmekteyiz. Hedef kitlemizde olan kadın, engelli, çocuk, gazi ve şehit aileleri gibi önemli alanlarda hizmet eden önemli bir bakanlık olarak özellikle engelli alanı bizim için daha fazla önem arz etmektedir” dedi.

Engelli vatandaşlarımıza her türlü desteği veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın da, “Bir kutlama için değil, bu konuya dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için bir araya geldik. Bizler engelli ailelerimizin sorunlarını yakından izleyen, çözüm bulmaya çalışan bir anlayış ile her zaman onların yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Onların fedakarlığı, onların ortaya koyduğu gayret ve çaba çocuklarımızın, gençlerimizin ve engelli kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştırma adına son derece önemlidir. Bizlere düşen görev, engelli kardeşlerimizin sokakta yürürken, evde otururken, toplum hayatının her aşamasında onların hayatını kolaylaştırmak, onlara yardımcı olmak ve ülkemize, milletimize katkı sağlama noktasında da onlara her türlü desteği vermektir. Bugün şöyle etrafımıza baktığımız zaman engelli kardeşlerimizin içerisinden ekonomimize katkı sağlayan, sportif alanda ciddi başarılar kazanan, kültür ve sanat hayatında da önemli başarılara imza atan kardeşlerimizi görüyoruz. Bizlerde bunlardan gurur duyuyoruz, iftihar ediyoruz. Kayseri'mizde de çalışma arkadaşlarımızla birlikte sivil toplum örgütlerimizin çalışmalarına her türlü desteği ve katkıyı veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından özel çocukların sergilediği folklor ve jimnastik gösterileri büyük beğeni topladı.