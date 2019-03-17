Vali Şehmus Günaydın, "Özgürlüğümüz ve bağımsızlığımızdan asla taviz vermeyeceğiz"

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, “18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi” nedeniyle yaptığı açıklamasında, "Özgürlüğümüz ve bağımsızlığımızdan asla taviz vermeyeceğiz" dedi.

Vali Şehmus Günaydın, "Bugün vatan topraklarımız ve Milletimizin uğruna toprağa düşen aziz şehitlerimizin, kahraman evlatlarımızın yazmış oldukları müstesna destanlarını gururla hatırlayıp kendilerini rahmet ve minnetle yad ettiğimiz çok önemli ve anlamlı bir gündür" diyerek Çanakkale Savaşı'nın hem Türk tarihi hem de dünya tarihi açısından dönüm noktası olduğunun altını çizerek, "Çanakkale Savaşı, bir daha dönmemek üzere cepheye giden şanlı ecdadımızın, dünyada emsali olmayan, tarihimizde müstesna yeri olan bir kahramanlık destanıdır. Bu şanlı zaferin kazanıldığı 18 Mart günü aynı zamanda vatanı uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin hatırasını canlı tutmak ve bu ruhu daha sonraki nesillere aktarmak amacıyla “Şehitler Günü” olarak kabul edilmiştir" ifadesinde bulundu ve açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Çanakkale Zaferi, dönemin imkansızlıklarına rağmen bağımsızlığı, şerefi ve vatanı uğruna hiçbir engel ve fedakarlıktan çekinmediğini gözler önüne seren milletimizin, azminin kutsal değerlerinden, asla ödün vermeyeceği konusundaki kararlılığının açık bir göstergesidir.

Bizler, yokluklar ve imkânsızlıklar içinde bile “Çanakkale Geçilmez” dedirten sağlam bir iradenin ve ruhun mirasçıları olarak bu zaferi; sadece geçmişimize ait bir başarı olarak değil, halen sürdürmekte olduğumuz şerefli ve kararlı yürüyüşümüzün en önemli kaynaklarından biri olarak görüyoruz.

Tarih boyunca milli ve manevi değerlerine yürekten bağlı bir millet olarak, özgürlüğümüz ve bağımsızlığımızdan asla taviz vermeyeceğimizi, bugün de aynı anlayışla tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyoruz.

Bu düşüncelerle, Çanakkale Zaferinin 104. yıl dönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Gününde bu toprakları bize mukaddes bir vatan olarak emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızın bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği için hayatını feda etmekten çekinmeyen aziz şehitlerimizi, vefat eden gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, gazilerimize sağlık ve huzur dolu bir hayat temenni ediyorum."