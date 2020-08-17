Vali uyardı, karantinaya uymayanlar hakkında kanuni işlem yapılacak

Koronavirüs salgınının artması sonrasında Kayseri'de de çeşitli önlemler alındı. İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu tarafından 65 yaş ve üstü vatandaşların düğün, Pazar yeri ve alışveriş merkezlerine girişlerinin sınırlandırılmasının ardından Kayseri Valisi Şehmus Günaydın da twitter hesabından yaptığı paylaşımda, karantina kararlarına uymayanlar hakkında kanuni işlem yapılacağı uyarısında bulundu.

Kayseri Valisi Günaydın, “Sağlık görevlilerimiz tarafından evlerinde karantinaya alınan vatandaşlarımızın, belirlenen kurallara uymaları, evlerinden kesinlikle dışarı çıkmamaları, eş, dost ve akrabalarla temastan kaçınmaları büyük önem arz etmektedir. Aksine davrananlar hakkında kanuni işlemler yapılmaktadır.” uyarısı yaptı.