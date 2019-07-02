İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali ve Büyükkılıç, arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Develi Homurlu Şelalesinden düşen ve kaybolan Serkan Turan Timurbuğa’yı arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Develi Homurlu Şelalesinden düşen ve kaybolan Serkan Turan Timurbuğa'yı arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.


Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, bu gün sabahın erken saatlerinde Develi ilçesindeki Homurlu şelalesine gitti.


Vali Günaydın ve Başkan Büyükkılıç, 18 yaşındaki Serkan Turan Timurluğa'nın ailesi ile görüştükten sonra arama kurtarma çalışmalarını yürüten ekiplerden bilgi aldı. Başkan Büyükkılıç, "Devletimizin bütün imkanları seferber edilmiş durumda. AFAD, JAK, Polis Dalgıç Kurbağa Adam arama ekibi bütün zorlu şartlara rağmen arama çalışmalarına devam ediyor. Bizler de lojistik destek sağlıyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde sonuç alacağız. Serkan evladımız için dualarımızı eksik etmeyelim" ifadesinde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.