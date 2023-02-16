İhlas Haber Ajansı

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Vali vekili değişti

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in deprem bölgesine görevlendirilmesinin ardından vali vekili olarak görev yapan Abdullah Kalkan’ın yerine Şenol Esmer görevlendirildi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in deprem bölgesine görevlendirilmesinin ardından vali vekili olarak görev yapan Abdullah Kalkan'ın yerine Şenol Esmer görevlendirildi.



Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede koordinatörlük görevi yürüten Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in yerine Vali Yardımcısı Abdullah Kalkan vali vekili olarak görevlendirilmişti. Bir süredir bu görevi yürüten Kalkan'ın yerine vali vekili olarak Şenol Esmer'in görevlendirildiği öğrenildi.

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