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Vali Yardımcısı Erkaya'dan Tomarza'ya ziyaret

Vali Yardımcısı Şemseddin Erkaya Tomarza ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu.



Vali Yardımcısı Şemseddin Erkaya ilk olarak Tomarza Kaymakamı Metin Eyyüpkoca'yı makamında ziyaret ederek ziyaret ederek ilçe hakkında bilgi aldı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in desteği ile kaymakamlık ve ilçe belediyesi tarafından kurulan Tomarza Kadın Kooperatifinin faaliyetlerini inceleyen Erkaya, kooperatifte üretilen İstiridye mantarı ve el emeği göz nuru ürünleri inceleyerek emeği geçen herkese teşekkür etti. İlçede bir takım ziyaretlerde de bulunan Şemseddin Erkaya, ilçenin tarihi mekanları iki kültürün yan yana olduğu tarihi cami ve kiliseyi gezdi.

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