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Vali Yardımcısı Mustafa Çek Eğitim Bir Sen'i ziyaret etti

Kayseri Vali yardımcısı Mustafa Çek, 6.

Olağan Genel Kurulu sonucunda güven tazeleyen Aydın Kalkan ve Yönetim Kurulunu ziyaret etti.


Okul müdürlerinin yanında siyasi parti il temsilcileri, sivil toplum kuruluşu liderleri, meslek odaları


Vali yardımcısı Mustafa Çek, ziyarette yeniden seçilmesinden dolayı Aydın Kalkan'a tebriklerini iletti. Aydın Kalkan ziyaretten dolayı memnun olduğunu, eğitim adına olumlu tüm çalışmaları desteklediklerini ve bundan sonra da destekleyeceklerini ifade etti.


Eğitim Bir Sen Kayseri 1 No'lu Şube Başkanı Aydın Kalkan, ziyaretle ilgili olarak, “Sendikamız, özellikle eğitimcilerin taleplerini, çalışma şartlarının iyileştirilmesini, özlük ve özgürlük mücadelesini kamunun ana önceliklerini de dikkate alarak kamuoyuyla paylaşmaktadır. Yeniden seçilmemizden dolayı şehrimizde yeniden bir umut yeşermiştir, eğitimcilerimiz artık liyakat, başarı ve adalete dayalı eğitim modeli talep etmektedir. Biz de tüm bu talepleri gündeme taşıyoruz” dedi.

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