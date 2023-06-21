Valilik uyarmıştı: Sağanak yağış etkili oldu

Kayseri Valiliği tarafından dün yapılan uyarıda, içerisinde Kayseri'nin de bulunduğu 7 ilde gök gürültülü sağanak yağış olacağı ve vatandaşların yıldırım, su baskını ve sel konularında dikkat olmaları belirtilmiş, yarın sabah saatlerinden itibaren Kayseri, Konya, Aksaray, Niğde, Nevşehir Ankara ve Sivas'ın güney kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirilmişti. Yapılan uyarılar sonrası sağanak yağış öğleden sonra kentte etkisini gösterdi. Vatandaşlar ıslanmamak için binaların saçaklarına sığınırken, bazı vatandaşlar da yağmurun altında şemsiye ile yoluna devam etti. Sürücülerin de sağanak yağışla beraber zor anlar yaşadığı görüldü.

Yağışta araçlarında güçlükle ilerlediği görüldü.