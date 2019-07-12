Valilikte İki Protokol Birden İmzalandı

Törene Vali Şehmus Günaydın, Hayırsever Murat Kantarcı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bekir Yıldız, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, il Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekici ve İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli katıldı.

Vali Günaydın protokol imza töreninde yapmış olduğu konuşmada, “Bu gün burada Kayserimizde artık geleneksel hale gelen hayır işlerinin bir yenisini daha gerçekleştirmek için bir araya geldik. Murat Kantarcı Eğitim, Sağlık, Spor ve Kültür Vakfı adına Murat Kantarcı bey ilimize hayırlı işler yapmak için yola çıkıyor. Bundan öncede yaptığı hayırlı ve güzel işler var. Kendisine teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediyemize ve Melikgazi Belediyemize de bu yatırımları için teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Kayserimize gerek eğitim alanında, gerek sağlık alanında ve bir çok alanda önemli hayır işlerine imza atan kişilere çok teşekkür ediyorum, vefat edenlere Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum. Hayatta olanlara da sağlık ve uzun ömür diliyorum. Kayserimiz hayırseverliği ile bilinen bir şehir. Kayserimizde bir çok alanda bu geleneğin devam etmesi işimizi kolaylaştırıyor. Çocuklarımızın ve geleceğimizin iyi yetişmesi için, insanlarımızın daha kaliteli hizmet alabilmesi için, bu tür hayır işleri, bu tür yatırımlar çok büyük önem arz ediyor. Yaklaşan eğitim ve öğretim yılında Kayseri olarak hedeflerimizi gerçekleştirebilmek için hayırseverlerimizin bu katkıları çok önemli.” dedi

Sağlık alanında da Kayseri'de yaşayan vatandaşlarımıza, hatta civar illerdeki vatandaşlarımıza da, daha kaliteli sağlık hizmeti sunulması için sağlık yatırımlarımız hem devletimiz tarafından, hem de hayırseverlerimiz tarafından gerçekleştirildiğini belirten Vali Günaydın sözlerini şöyle sürdürdü,“ Bu vesileyle, ilimize kazandırılan bu hizmetler için başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımızı arz ediyoruz. Hayırseverlerimize tekrar teşekkür ediyoruz. Hayırseverlerimizin bu isteği, bu arzusu, bu şevki hiç bitmesin diyoruz.” diye konuştu

Hayırsever Murat Kantarcı'da yapmış olduğu konuşmada, “ Her yurttaşın hayalinde bir şeyler yapmak vardır, bizim de hayalimizde olanları sırası geldiğinde hayata geçirmeye çalışıyoruz. Biz bu memleketin, cumhuriyetin nimetleriyle bu işleri yapabilme imkânı sağladık. “ dedi

Protokol imza töreni atılan imzaların ardından sona erdi.