Valimiz Şehmus Günaydın, "Milletimiz sonsuza dek bağımsız yaşayacaktır"

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümünde yaptığı açıklamasında, "İstiklal Marşımızda, en güzel ifadesini bulan birlik, beraberlik, bağımsızlık gibi ortak değerlerle, gelecek için çalışmaya devam eden milletimiz, sonsuza dek bağımsız olarak yaşayacaktır" dedi.

Vali Günaydın, "Kahraman Milletimizin bağımsızlığımız ve bayrağımız uğruna verdiği, tarihte emsali olmayan kurtuluş mücadelemizi destanlaştıran, bağımsızlığımızın sembolü olan İstiklal Marşımızın 12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 99. yıldönümünü kutlamanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz" ifadesinde bulundu.

"Milletimizin büyük bir inançla vermiş olduğu istiklal mücadelesini, muhteşem mısralarıyla ebedileştiren Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşımız, tarihten silinmek istenen milletimizin uyanışını, dirilişini, ne geçmişte, ne de gelecekte, esarete asla boyun eğmediğinin, eğmeyeceğinin tüm dünyaya ilan edilişinin ifadesidir" diyen Vali Günaydın, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Mehmet Akif Ersoy, içinde yaşadığı toplumun değerlerini çok iyi bildiği için İstiklal Marşı'mızla milletimizin duygu ve düşüncelerine en iyi şekilde tercüman olmuş, azimle, inançla, büyük fedakârlıklarla yürütülen istiklal mücadelemizi, yazdığı muhteşem mısralarla destanlaştırmış ve ebedileştirmiştir.

İstiklal Marşımızda, en güzel ifadesini bulan birlik, beraberlik, bağımsızlık gibi ortak değerlerle, gelecek için çalışmaya devam eden milletimiz, sonsuza dek bağımsız olarak yaşayacaktır.

Bağımsızlığımızın ebedi sembolü olan İstiklal Marşımızın kabul edilişinin 99. yıl dönümünde başta Kurtuluş Savaşımızın Baş Komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, cennet vatanımız uğruna canlarını feda eden bütün şehitlerimizi ve vefat eden gazilerimizi, rahmet ve minnetle yâd ediyorum, hayatta olan gazilerimize sağlık ve uzun ömürler diliyorum."