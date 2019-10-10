İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Varela, Portekiz'e transfer oldu

Kayserispor’un eski futbolcusu Silvestre Varela, Portekiz’de kendine takım buldu.

Kayserispor'un eski futbolcusu Silvestre Varela, Portekiz'de kendine takım buldu.


Porto'dan Kayserispor'a transfer olan ve sarı kırmızılı forma ile 3 sezon geçiren Silvestre Varela, kendisine yeni kulüp buldu. İstikbal Mobilya Kayserispor formasını 2016-2017, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında 64 kez giyen ve bu sezon başında sözleşme yapılmayan Portekizli futbolcu, Belenenses SAD takımı ile anlaşmaya vardı.


Varela'nın anlaşmaya vardığı Portekiz Premier Ligi takımı Belenenses SAD puan tablosunda 16. sırada bulunuyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.