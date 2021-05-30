Vatandaşın bulduğu yavru kartala annesi gibi bakılıyor

Niğde'nin İli Bor ilçesinde duyarlı bir vatandaş tarafından bulunan yavru kartal, gerekli bakım ve tedavisi için Niğde Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine oradan da Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı Sultan Sazlığı Milli Park görevlilerine teslim edildi.

Yavru kartalın bakımını üstlenen personel, yavru kuşa şevkatle yaklaşıp onu annesi gibi besliyor. Personel tarafından verilen bütün yiyecekleri geri çevirmeden yiyen yavru kuş, doğada kendi ayaklarının üzerinde duruncaya kadar gerekli bakımı yapılarak ardından yaşadığı doğal ortamına bırakılacak.

301 çeşit kuş türüne ev sahipliği yapan Sultan Sazlığı Milli Park sınırları içerisinde bulunan ve yaralı ve bakıma muhtaç yaban hayvanlarına anlık olarak müdahale edebilmek için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yaptırılan Kuş Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde bugüne kadar bir çok yaralı kuş yeniden sağlığına kavuşarak ve gökyüzünde yeniden özgürce kanat çırptı.