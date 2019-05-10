Vatandaşlar yan yatan kamyonetten yaralıları böyle çıkardı

Kayseri'de 2 kişinin yaralandığı kazanın ardından çevredeki vatandaşların yaralıları araç içerisinden çıkarmak için verdikleri mücadele güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi'nde bulunan Necip Fazıl Bulvarı ile Yunus Emre Caddesi kavşağında meydana gelen kazada, Zülfiye Ö. yönetimindeki 38 DV 809 plakalı kamyonete, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 60 UJ 985 plakalı otomobil çarptı. Kamyonet çarpmanın etkisiyle yan yatarken, sürücü ve Zeliha Ö. (24) yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Vatandaşların yaralıları çıkarmak için verdiği mücadele kamerada

Öte yandan, meydana gelen kaza, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin kamyonete çarpması ve kamyonetin yan yatması saniye saniye görüldü. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların da koşarak yan yatan kamyonetin yanına gelmesi ve yaralılara müdahale etmesi güvenlik kameralarınca kaydedildi.