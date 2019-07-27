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Vatandaşlar yol kesti, halk otobüslerini geri istedi

Kayseri’de bir grup vatandaş, mahallelerinden geçen halk otobüsünün diğer hatta çalışan halk otobüsüne bağlanmasından dolayı mağdur olduklarını söyleyerek, eylem yaptı.

Kayseri'de bir grup vatandaş, mahallelerinden geçen halk otobüsünün diğer hatta çalışan halk otobüsüne bağlanmasından dolayı mağdur olduklarını söyleyerek, eylem yaptı.


Kayseri'de TOKİ Demokrasi mahallesinde oturan bir grup vatandaş, mahallelerinden geçen Aşağı TOKİ seferi yapan halk otobüsünün iptal edilerek 8. etap TOKİ hattına bağlandığını öğrendi. Sabah işe gitmek için yola çıkan ve halk otobüsünün dolu olduğu için binemediklerini söyleyen vatandaşlar, eylem yaptı. Yolu trafiğe keserek seslerini duyurmaya çalışan vatandaşlar, yetkililerin mağduriyetlerinin giderilmesi için yardım istedi.

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