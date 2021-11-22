Vatandaşlara broşürlü balık uyarısı

Ekiplerce; balıkçılara ve çevrede bulunan vatandaşlara, su ürünleri üretiminde devamlılığın tesis edilmesi, gelecek nesillere bırakabileceğin en güzel hediyenin bu olacağı vurgulandı. Görevliler; balıkların avlanmadan önce hayatında en az bir defa üremesinin gerektiği ve bu nedenle de balık alırken ve satarken el broşürü üzerinde belirtilen boylara dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Yapılan çalışma, vatandaşların ve balıkçıların dikkatini çekerken, bu konuda destek verileceği belirtildi.