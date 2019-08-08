Vatandaşlara merdiven altı şeker uyarısı: “365 gün bu işi yapan yerlerden şekerlerinizi alın”

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde şekercilerde yoğunluk yaşanmaya başladı. Bayramda misafirlerine şeker ikram etmek isteyen vatandaşlar, şekercilere akın etti. Şekerci Mehmet Çarşıbaşı, “Kurban Bayramının yaklaşmasıyla satışlarımız artmaya başladı. Masraflı bir bayram olduğundan dolayı insanlar önceliklerini kurbanlık hayvanlara çeviriyorlar. Vatandaşlar bayrama 3-4 gün kala şekerlerini ve lokumlarını almaya başlıyorlar. Fiyatları geçen bayramlara göre indirmeye çalıştık. Şeker, lokum ve çikolata bizim kültürümüzdür. Bu kültürü devam ettirmek için halkımıza bizde bir nebze olsun destek olabilmek için fiyatlarımızda indirim yapmaya çalıştık. Geçen bayrama göre yüzde 10-20 arasında fiyatlara indirim yaptık” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Çarşıbaşı, “Vatandaşlarımız bayram şekerlerini alırken 365 gün bu işi yapan arkadaşları tercih etmelidir. Merdiven altı diye tabir ettiğimiz şeker ve çikolata satıcılarına çok güvenmemelerini öneriyorum. Çünkü bugün çikolata satan adamlar haftaya yok oluyorlar ve başka bir meslek yapıyorlar. Ondan sonrada sağlık problemleri çıkıyor. Vatandaşlarımız çikolatalarını da alırken muhakkak tadına bakarak alsınlar” diye konuştu.