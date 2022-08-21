Vatandaşları telefonla arayarak 900 bin TL dolandıran şahıs tutuklandı

Kayseri'de vatandaşı telefonla arayarak kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp 910 bin TL dolandıran şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre kentte yaşayan 2 ayrı vatandaşı telefonla arayan şahıslar; kendilerini savcı ve polis olarak tanıttıktan sonra terör örgütlerine yönelik operasyon yapılacağını anlattı. Vatandaşları inandıran dolandırıcılar; toplamda 910 bin TL değerindeki altın ve dövizlerini poşet içerisinde telefonla yönlendirip kendi belirledikleri yerlere bıraktırarak kayıplara karıştı. Yapılan ihbarın ardından çalışma başlatan Dolandırıcılık Büro amirliği ekipleri; olayların aydınlatılmasına yönelik 62 güvenlik kamerasına ait 450 saatlik görüntü inceledi. Şüphelinin V.C. (22) olduğunu belirleyen ekipler; Mersin'de operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan V.C., işlemler için Kayseri'ye getirildi.

İşlemleri tamamlanan V.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.