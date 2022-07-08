“Vatandaşlarımız bayramda korsan taşımacılardan uzak durmalı”

Kayseri'de terminal işletmeciliği yapan Mirza Binboğa, Kurban Bayramı'nda vatandaşların korsan taşımacılık yapan araçlardan uzak durması gerektiğini söyleyerek, “Bayramda batıdan Anadolu'ya dönüş tam kapasite dolu” dedi.

Fiyatların Ramazan Bayramı'ndaki fiyatlarla aynı olduğunu söyleyen Mirza Binboğa, “Şu anda fiyatlarımız Ramazan Bayramı'ndaki fiyatlarla aynı. Ankara 210-250 TL bandında, İstanbul 500 TL bandında. Fakat gidişte yüzde 30-40 kapasite var, dönüşte de yüzde 100 kapasite var şu anda. Vatandaşın alım gücü zayıfladığı için eskisi kadar seyahat edemiyorlar. Mesela geçen sene şehirlerarasında taksi yoğunluğu vardı. Bu sene yüzde 90 azalmış ama bu yüzde 10'da dahi vatandaşlar gidecek durumda değiller. Ankara'ya giden bir taksinin masrafı bin 500 TL civarında, İstanbul'a da 4 bin-4 bin 500 TL civarında bir masrafı var. Vatandaşın önceliği eskisi gibi el öpmek, ziyaret etmek değil artık. Bizlerde de gidişte yüzde 60, gelişte yüzde 100 doluluk oranı var ama eskiden buradan boş araba gönderir, dolu getirirdik. Şu anda boş giden araba karşıdan dolu gelse dahi kendi masrafını kurtaramıyor maalesef. Bir aracın şu anda İstanbul'a 17 bin TL civarında masrafı var ve dolu olan araba 17 bin TL kazanamıyor şu anda” dedi.

Binboğa, bu yıl Kurban Bayramı'nın geçen yıla göre daha yoğun olduğunu ifade ederek, “Bu yıl geçen yıla kıyasladığımız zaman biraz daha iyi. Bunun sebebi de şehirlerarası taksi işinin bitmesi. Önceden taksi ile 3-4 kişi olanlar korona virüsten sonra taksiyle gidiyorlardı ama şu an taksi işi yüzde 90 azaldı. Ondan dolayı da bizim işlerimiz fena değil. Daha iyi olmasını bekliyorduk ama son zamanlardaki artışlardan dolayı Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı'na göre biraz daha durgun geçiyor bu sene. Kurban Bayramı masraflı bir bayram. Biliyorsunuz vatandaş kurban kesecek ve bu yüzden de şehirlerarası gezmeyi biraz daha erteledi. Havaların da biraz soğuk geçmesinden dolayı vatandaş biraz erteledi yolculuklarını. Vatandaşlarımıza yolculuklarında küçük arabaları tercih etmemelerini öneriyoruz. Özellikle yolcuların korsan taşımacılar ve dolmuşlarla seyahat etmemesi gerekiyor. Onların sigorta gibi herhangi bir güvenceleri yok. Büyük araçların sürekli kontrolleri yapılıyor. O yüzden korsandan uzak dursunlar ve bilinen firmalarla seyahat etsinler” diye konuştu.