Vatandaşların 616 bin TL'sini polis kurtardı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, vatandaşların kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şahıslar tarafından 616 bin TL dolandırılması engellendi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından 01-31 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmalar sonucunda 7'si dolandırıcılık, 5'i güveni kötüye kullanma, 1'i özel belgede sahtecilik olmak üzere işlem yapılan 13 olayda yakalanan 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Ayrıca kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şahıslara, vatandaşlar tarafından toplamda 616 bin TL gönderilmesi de engellendi.

Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda da 2'si cinsel içerikli suç, 2'si kumar olayı olmak üzere toplam 4 adli olayda yakalanan 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Ayrıca fuhuş, kumar ve Kabahatler Kanunu çerçevesinde toplam 53 şahsa da idari yaptırım karar tutanağı düzenlendi. Çalışmalarda, fuhuş yapıldığı tespit edilen 11 ise ev ilgili komisyon kararı ile kapatıldı.

Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda da 59'u evden, 46'sı işyerinden ve kurumdan, 20'si otodan, 69'u açıktan, 1'i mabetten hırsızlık, 31'i bisiklet, 3'ü hayvan hırsızlığı ve 25'i diğer olaylar olmak üzere işlem yapılan 254 olayda 238 şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların 30'u tutuklanırken, şüpheli şahıslardan elde edilen yaklaşık 250 bin TL değerinde malzeme de müştekilerine teslim edildi.

Ayrıca Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalarında haklarında çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan 562 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Yakalanan şahıslardan ise 197'si tutuklandı.

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda ise kayıp müracaatı alınan 87 şahıstan 82'si bulunurken, 5 kayıp şahsın da arama çalışmalarına devam ediliyor.

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalarında 14'ü oto, 33'ü motosiklet hırsızlığı olmak üzere meydana gelen toplam 47 olayda 11 adet oto ile 12 adet motosiklet bulunarak müştekilerine teslim edildi. Olaylarla ilgili yakalanan 39 şüpheliden 3'ü hakkında adli kontrol kararı verilirken, 1 şahıs da tutuklandı.