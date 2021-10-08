Vatandaştan Davutoğlu'na tepki: “Biz seni sevmiştik, ta ki yol arkadaşına ihanet edene kadar”

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kayseri'deki esnaf gezisinde bir vatandaşın, “Biz seni sevmiştik. Ta ki yol arkadaşına ihanet edene kadar” tepkisiyle karşılaştı. Bu sözün üzerine Davutoğlu'nun yanındaki bir kişi vatandaşın parmağını sıkınca, canı yanan vatandaş, “Parmağımı kırdı” diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kayseri'ye gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan esnafları ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti. Bu sırada Ahmet Davutoğlu'nu karşısında gören bir vatandaş, “Biz seni sevmiştik. Ta ki yol arkadaşına ihanet edene kadar” diyerek tepki gösterdi. Bu sözler üzerine Davutoğlu'nun yanında bulunan bir kişi, vatandaşın parmağını sıktı. “Ne parmağımı sıkıyorsun utanmaz herif. Ben vatandaşım. Parmağımı kırdı” diyerek sinirlendi. Burada basın mensuplarına Kayseri ziyaretini değerlendiren Davutoğlu, “Erciyes'in eteklerinde, Selçuklu'nun kalbi, benim asri memleketim olarak gördüğüm Kayseri'ye bir kez daha gelmekten mutluluk duyuyorum. Kayseri her zaman söylüyorum ki, zirvelerin şehridir. Kayseri, Erciyes zirvesinin, ahlakımızın piri Ahi Evran'ın, mimarımızın piri Mimar Sinan'ın, kadınlarımızın öncüsü Hunat Hatun'un, Gevher Nesibe'nin ve diğer nice büyüklerimizin diyarıdır. Kayseri girişimin ruhudur. Kayseri, herhangi bir Kayserilinin bütün dünyada tek başına ticaret yapmasını sağlayacak kadar ticaret kültürünün geliştiği bir yerdir. Kayseri gözümüzün nuru, gönlümüzün süruru ve ülkemizin ufkudur” dedi.

Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Kapalı Çarşı'da esnaf ziyaret eden Davutoğlu, daha sonra pastırma kesti.