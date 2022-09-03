Geçen Çarşamba günü yapılan Kayseri Şeker Fabrikası'nın 69. Olağan Mali Genel Kurulu'nda tribünden sahaya çıkarak Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay'a hakaret eden Vedat Ali Özışık, adliyeye sevk edildi.

Tartışmalı geçen genel kurulda, eski başkan Vedat Ali Özışık kürsüye çıkmak isterken polis tarafından engellenmişti. Başkan Akay, Özışık'ın kendisine ettiği hakaretler nedeni ile şikayetçi olmuş ve dün akşam Vedat Ali Özışık gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki İşlemleri tamamlanan Vedat Ali Özışık, daha sonra adliyeye sevk edildi.