İhlas Haber Ajansı

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Vedat Ali Özışık serbest bırakıldı

Geçen Çarşamba günü yapılan Kayseri Şeker Fabrikası’nın 69.

Geçen Çarşamba günü yapılan Kayseri Şeker Fabrikası'nın 69. Olağan Mali Genel Kurulu'nda tribünden sahaya inerek Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay'a hakaret eden Vedat Ali Özışık, çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.


Tartışmalı geçen genel kurulda, eski başkan Vedat Ali Özışık kürsüye çıkmak isterken polis tarafından engellenmişti. Başkan Akay, Özışık'ın kendisine ettiği hakaretler nedeni ile şikayetçi olmuş ve dün akşam Vedat Ali Özışık gözaltına alınmıştı.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan Vedat Ali Özışık, daha sonra adliyeye sevk edildi. Işık çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

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