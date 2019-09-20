Veliler ‘İlkokul yıkılacak' iddiası ile Valiliğe koştu

Kayseri'de 130 öğrencinin eğitim-öğretim gördüğü ilkokullarının yıkılacağı duyumunu alan veliler, seslerini duyurmak için soluğu Valilik'te aldı. Veliler okulun eski bir yapı olduğunu ancak okul bahçesine yeni yapılan okulun da imam hatip ortaokuluna çevrilmesi nedeniyle mağdur edildiklerini söylediler.

Kocasinan ilçesi Yenişehir Beşparmak Mahallesi'nde faaliyet gösteren ve 130 öğrencinin eğitim-öğretim gördüğü Cengiz Topel İlkokulu'nun iki hafta içerisinde yıkılacağı iddia edildi. Bu duyumu alan öğrenciler durumu ailelerine anlattı. Veliler, önce okul ile sonra muhtarlık ve Milli Eğitim yetkilileri ile görüştü. Bir sonuç alamayan öğrenci velileri, Kayseri Valiliği'ne giderek konuyu vali yardımcısına anlattı.

İLKÖĞRETİM OKULU DİYE BAŞLADILAR, İMAM HATİP ORTAOKULUNA ÇEVİRDİLER

Cengiz Topel İlkokulu birinci sınıf öğrencisi Zeynep Ada'nın annesi Merve Yıldız, Valilik önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, “Biz ebeveyn olarak değil, çocuklarımız adına buradayız. Okulumuz eski bir yapı, okulun duvarlarında çatlaklar var, okulun tuvaleti dışarıda, güvenliği yok, çocuklar adına tehdit oluşturuyor. Sıralar, kapılar, pencereler eski. Sürekli sorunlar çıkıyor. Bu okul ‘2-3 sene önce yıkılacak' denildi, ‘tamam' dedik. Okulun bahçesine yeni bir bina diktiler. ‘Biz bu okula taşınacağız' dediler, ‘tamam' dedik. İlköğretim okulu olarak inşa edilen okul, daha sonra imam hatip ortaokuluna çevrildi, mahallenin imam hatibe ihtiyacı varmış. ‘Peki biz ne olacağız?' diye sorduk. Yetkililer ‘Siz bu şekilde devam edeceksiniz' dediler, Milli Eğitim'e dilekçeler yazıldı ama bir muhatap bulamadık. Okullar başladı, şimdi Cengiz Topel İlkokulu'nun kapatılacağı ve yıkılacağı haberi gelmiş. Madem okul kapatılacaktı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Planlama bölümünde Nihal hanım var, bu işlerle o ilgilenmiş. Okula gelip bakmış, bu okulun çocuklar için, eğitim için risk oluşturduğunu söylemiş. Madem öyle, eğitim-öğretim başlayalı iki hafta oldu, çocuklarımız neden bu okula verildi?” diye konuştu.

“YIKILACAKTI, ÇOCUKLARIMIZ NEDEN BU OKULA VERİLDİ?”

Çocuğunun psikolojisinin bozulduğunu söyleyen anne Yıldız, sözlerine şöyle devam etti: “Bu çocukların psikolojisi, bu çocukların arkadaşları, öğretmenleri ne olacak? Bu çocuklar alınıp, hangi okula verilecek? Muhtarlıkla, yeni yapılan imam hatip orta okulunun müdürü ile görüştük. Yeni yapılan okul müdürü ‘ben kesinlikle almam' diyor. Bu çocukları hiç kimse ‘almam' diyemez. Bu çocuklar sadece bizim değil, bu vatanın, bu toprağın çocuklarıdır. Bu çocukların eğitimi söz konusu. 150'ye yakın çocuk var, şuan eğitim görüyorlar ama bize gelen duyum ve haber muhtarlıktan, iki haftaya kadar okul boşaltılacakmış, çocuklara yer ayarlamamız söyleniyor. Ben bir veli olarak çocuklara yer ayarlayamam. Böyle bir sıkıntı vardı, ikamet adresime göre o okula neden verdiniz? Diğer okullar benim evime uzak. Ben bu çocukları nereye göndereceğim? Bu çocukların psikolojisi ne olacak? Benim çocuğum gelip ayaklarıma kapandı, ‘Ben öğretmenimden ayrılmak istemiyorum' diyor. Ben ne diyebilirim? Hadi benim çocuğum daha birinci sınıf, diğer öğrencilerin psikolojisi ne olacak? Yeni ortaokulun kapasitesi de var, 5 boş sınıf var. Aynı bahçeyi kullanıyoruz. Milli Eğitim'den muhatap bulamadık, Valilik ile görüşeceğiz. Tamam bizim okul yıkılsın, yeni bina dikilsin ama çocuklarımız, öğretmenlerinden ve arkadaşlarından ayrılmasın. İmam hatip orta okullarında boş sınıflarımız var, bizi oraya çeksinler.”

“ÇOCUĞUMUN YANINDA AĞLADIM”

Cengiz Topel İlkokulu'nda birinci ve dördüncü sınıfta çocuğunun okuduğunu söyleyen anne Sevda Kazu ise “Kayseri genelinde okul olarak üçüncülüğümüz var, okulumuz başarılı bir okul. Gerekirse eksikleri, belirli bir bütçe halinde biz de yapabiliriz diye düşündük, sonra okulun yıkılacağını söylediler ama haksızlıklara sesimizi duyurmak istiyoruz. Benim çocuklarımın ikisinin de psikolojisi alt üst olmuş durumda, bana bunu hangi psikolog açıklayabilir? Ben anne olarak oturup çocuğumun yanında ağladım. İki hafta önce akılları neredeydi? Mührü bassalardı o okullara, biz de başımızın çaresine bakardık” diye konuştu.

Şuana kadar okulun yıkılacağı ya da kapatılacağına dair herhangi bir resmi yazının okul yönetimine bildirilmediği de öğrenilirken, öte yandan velilerin Vali yardımcısı Dr. M.H. Nail Anlar ile görüştüğü, Anlar'ın “Biz bu durum ile ilgileneceğiz. Siz anneleri, velileri üzmeyeceğiz” dediği ortaya çıktı.