Verenel Derneği'nden Yetimler Sofrası İftarı

Verenel Derneğinin, 2019 yılı içerisinde yetimlerle birlikte yapılan projeleri kapsamında ramazan ayının ilk haftasında “yetimler sofrası”nı kurup yetimlerle birlikte iftar yaparak örnek bir davranış sergiledi.

Yaklaşık 150 yetim ve ailesinin katıldığı özel bir düğün salonunda gerçekleşen yetimler sofrasında konuşan Ali Ramazan Dinç, İslamın yetimlere verdiği önem ve Peygamber Efendimizin örnek ahlakından yetimlerle ilgili bölümler anlattı.