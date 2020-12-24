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Vergi Borçları Yapılandırmada Son Gün 31 Aralık

Melikgazi Belediyesi yapılandırma için son tarihin 31 Aralık olduğuna dikkat çekerek vatandaşlara çağrıda bulundu.

7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında başlatılan vergi borcu yapılandırma işlemlerinin 31 Aralık 2020 tarihine kadar devam ettiği hatırlatıldı.


Emlak-çevre temizlik vergisi, ilan reklam vergisi, harcamalara katılım payları, su borçları ve kira borcu olan vatandaşların borçlarının yapılandırıldığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Emlak Müdürlüğünde yoğun bir şekilde yapılandırma çalışmalarımız devam ediyor. Sabah saat 08.30 ile aksam 18.30'a kadar müdürlüğümüz hizmet veriyor. Hakikaten bu fırsatı iyi değerlendirmemiz lazım. Şu anda belediyemize başvurular oldukça yoğun. Şuana kadar toplam 14.843 kişi belediyemize yapılandırma için başvurmuş durumda. Bu yapılanma bina, işyeri, arsa arazi gibi belediyemize emlak borcu olan arkadaşlarımızın borcu. Vatandaşlarımızın bu fırsatı kaçırmaması lazım. Bu yapılandırma faiz ve cezayı tamamen kaldırıyor. İnternet üzerinden başvuru yapmak pandemi döneminde daha sağlıklı olacak. Lütfen belediyeye başvurarak bütün emlak borcuyla ilgili yapılandırma fırsatını kaçırmayın. Hükümetimize bu güzel desteğinden dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca pandemi sürecinden dolayı vatandaşlarımızın belediyemiz www.melikgazi.bel.tr internet sitesi üzerinden yapılandırma için başvuru yapmaları daha faydalı olacaktır.” dedi.

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