Veterinerlere uygulamalı ‘suni tohumlama' eğitimi

Kursla ilgili bilgi veren Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, “Eğitim kursları mesleğimizin sürekliliği açısından önemli” dedi.

Kurs sonunda alınacak sertifika ile hekimlerin suni tohumlama uygulamalarına devam edeceklerini söyleyen Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, “Burada mezun olmuş veteriner hekim meslektaşlarımıza suni tohumlama ile ilgili kurs düzenlemiş oluyoruz. Bu kursumuz mezun olan, veteriner hekim diplomasını almış tüm meslektaşlarımızın ileriki meslek hayatlarında serbest klinik açtıklarında suni tohumlama uygulaması dediğimiz uygulamanın bir sertifikası, uygulama metodu. Aynı zamanda bu kursumuz 5996 sayılı kanun gereği de Tarım ve Orman Bakanlığımızla birlikte yürütülmektedir. Tarım İl Müdürlüğümüzden görevli arkadaşlarımız, veteriner hekim meslektaşlarımızın yanına gelip kursla ilgili kayıtlarını aldılar. Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden Suni Tohumlama ve Dölleme Ana Bilim Dalından hocamızın da katılımıyla birlikte kursumuz gerçekleştiriliyor. Burada da uygulamalı eğitimimiz oluyor. Dişinin genital organlarıyla birlikte meslektaşlarımız anlatılan teorik bilgileri uygulamaya geçiriyorlar. Yani bir eğitim süreci içerisindeyiz. Bu da ileriki meslek hayatlarında kendilerine çok büyük katkıda bulunacak. Aynı zamanda da yasa gereği klinikleri açtıklarında eğitim sertifikası ile birlikte suni tohumlama uygulamalarına devam etmiş olacaklar” dedi.

Ergül, eğitimlerin mesleklerinin sürdürülebilirliği açısından önemli olduğunu söyleyerek, “Tabi bu eğitimler bizim için çok önemli. Bu kursun haricinde de dönem dönem değişik dallarda, cerrahi olsun dahiliye olsun birçok dalda da mezun meslektaşlarımıza ve olacak arkadaşlarımıza da sürekli kurslar düzenleyebiliyoruz. Bu da bizim mesleğimizin eğitim açısından hem de sürekliliği açısından çok önemli bir durum. Verilen eğitimlerin sonunda sınavını veren arkadaşlarımız bakanlığımızdan belgelerini alıp meslek hayatlarına devam etmiş olacaklar” ifadelerini kullandı.