Vicdansızlığın böylesi: bisikletliye çarpan sürücü olay yerinden kaçtı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, Aşık Veysel Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada sürücüsü belirlenemeyen 38 AGG 485 plakalı otomobil bisikletli bir şahsa çarptı. Metrelerce sürüklenen bisiklet sürücüsü ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde bisiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlenirken, kaçan otomobil ise Yıldırım Beyazıt Mahallesi Elif Sokak üzerinde terk edilmiş halde bulundu. Hayatını kaybeden bisiklet sürücüsünün cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırılarak kimlik tespit çalışması devam ederken, polis ekipleri de kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.