Virajı alamayan su yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Kayseri'nin Talas ilçesinde virajı alamayan su yüklü tır şarampole devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçede bulunan Derevenk Viyadüğü girişinde A.Ç.'nin sürücüsü olduğu 16 ADF 43 plakalı su yüklü tır şarampole devrildi. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, tırda bulunan kişi yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.