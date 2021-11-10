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Virajı alamayan tır aydınlatma direğine çarptı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde virajı alamayıp devrilen bir tır aydınlatma direğine çarptı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde virajı alamayıp devrilen bir tır aydınlatma direğine çarptı. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.


Edinilen bilgiye göre, Osman Kavuncu Bulvarı Boğazköprü mevkide meydana gelen kazada T.A. (45) idaresindeki 42 PF 674 plakalı plastik ham maddesi yüklü tır, virajı alamayarak devrildi. Kazanın etkisi ile sürüklenen tır, aydınlatma direğine çarparak durabildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde sürücünün yara almadan kurtulduğu belirlenirken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yol üzerinde güvenlik önlemleri aldı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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