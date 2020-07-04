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Viyadüğe yeni bağlantı yolları açılıyor

Talas Belediyesi, Derevenk Viyadüğüne bağlanan yolları imar planına uygun olarak ulaşıma açıyor.


Talas Belediyesi yol yapım ekipleri, Derevenk Viyadüğüne bağlanan Hulusi Akar Bulvarı güzergâhındaki bütün yolları imar planına uygun hale getiriyor. Bu kapsamda Mevlana Mahallesi Şakşak mevkiinde yapılan çalışmada Hulusi Akar Bulvarı, Bilginler, Papatya ve Mehmet Timuçin caddeleri arasında 1500 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğinde 4 yeni yol açılıyor.


Kayalık ve engebeli alanda zorlu arazi yapısına rağmen dozer ve çeşitli iş makinalarıyla yapılan çalışmalar bütün hızıyla sürüyor.


Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgede ulaşım çok daha hızlı ve kolay şekilde sağlanmış olacak.

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