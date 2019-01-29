Viyana'da Kaymek var

Anadolu'da bir marka haline gelen Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları sadece Kayseri'de ve yurt içerisinde değil yurt dışında da bir birinden güzel işlere imza atmaya devam ediyor.

KAYMEK'in Mostar Kurs Merkezi Ebru Kursu Eğitmeni Tarik Zagorçiç'in Viyana İmam Hatip Lehrgang Okulu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirdiği 'Oluşum' adlı ebru sergisine Türkiye'nin Viyana Başkonsolosu Asip Kaya, Avusturya Müftüsü Mustafa Mullaoğlu, Avusturya İslam Birliği Başkanvekili Edina Husovic, KAYMEK Mostar Koordinatörü Billur Dilber ve şehir protokolü katıldı.

KAYMEK Mostar Kurs Merkezi tarafından gerçekleştirilen projede serginin yanı sıra Schumpeter Ticaret Lisesi, Viyana İmam Hatip Okulu ve Viyana İslam Dini Eğitim Akademisi gibi çeşitli okullarda atölye çalışmaları da yapılıyor.